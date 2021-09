BOLOGNA, Per la panchina è stato contattato Ranieri

Claudio Ranieri in pole se la prossima partita contro la Lazio dovesse far precipitare la situazione in casa Bologna. E' quello del tecnico romano - scrive oggi 'Repubblica' - il nome in pole per l'eventuale sostituzione di Sinisa Mihajlovic. Per ora da Casteldebole arrivano solo conferme per l'attuale allenatore, anche perché ha altri due anni di contratto, ma è chiaro che la permanenza oltre programma di Saputo e il benservito a Sabatini sono segnali di una proprietà per nulla soddisfatta per l'andamento della squadra. Ranieri, oggi, è davanti a Daniele De Rossi in caso di sostituzione di Mihajlovic. Reduce dall'avventura alla Sampdoria, per l'esperto allenatore classe '51 si tratterebbe di una prima volta alla guida degli emiliani.