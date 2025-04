Bologna, infortunio per Calabria: ecco il report medico della società emiliana

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha battuto 3-0 l'Empoli al Castellani ipotecando la finale di Coppa Italia in programma a Roma il prossimo 14 maggio. In una serata praticamente perfetta per la formazione emiliana, l'unico neo riguarda l'infortunio di Davide Calabria. L'ex Milan infatti è uscito anzitempo dalla gara per un problema fisico che sarà da valutare nei prossimi giorni. Intanto questo il report medico pubblicato dalla società rossoblu: "Davide Calabria è stato sostituito a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni".