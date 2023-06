BIRAGHI, Siamo morti dentro. Dispiace per i tifosi Viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Cristiano Biraghi a Sky Sport ha parlato dopo la finale persa contro il West Ham: "Trovare le parole il brutto sentimento che abbiamo dentro è difficile. Siamo morti dentro, soprattutto perché noi siamo i protagonisti, ma ci portiamo dietro una città, tutta questa gente che ci ha sempre trasmesso l'importanza per la Fiorentina. Il dispiacere più grande è non portare a casa niente".

Prosegue: "Analizzare la partita adesso è complicato".

Sul lancio dei bicchieri: "Non devo giudicare nessuno, non sono il padre di nessuno. Spero solo che qualcuno faccia il proprio lavoro per bene".