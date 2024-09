BIRAGHI, DA13, il fango di Campi e biraggiro: 32 anni per il cap

Fonte: Luciana Magistrato

Oggi Cristiano Biraghi compie 32 anni. Il laterale sinistro, a Firenze dal 2017, è diventato capitano dopo l'addio di Pezzella ed ora entra nell'età della maturità con un nuovo ruolo che gli ha ritagliato Palladino, quello di centrale o braccetto che dir si voglia. Con l'arrivo di Gosens e la permanenza di Parisi, per il capitano infatti aumenta la concorrenza come esterno di centrocampo e probabilmente entrerà di diritto nel pacchetto dei difensori dove di ruolo c'è solo Ranieri e all'occorrenza Comuzzo, in attesa dell'arrivo a gennaio, vedremo in quali condizioni visto che è fermo da tempo, dell'argentino Valentini.

Palladino sembra contare molto su Biraghi, confermando come per gli allenatori sia una risorsa importante anche di fronte alle tante critiche dei tifosi in campo. Dove però ha spesso tolto le castagne dal fuoco come contro il Parma con una delle sue punizioni "biraggiro" ed inoltre mostrando la fascia dei quartieri di DA13 porta sempre avanti il ricordo del compianto Astori.

Fuori dal campo Biraghi è invece molto apprezzato dalle persone, amante del calcio storico (è stato anche magnifico messere ma anche semplice spettatore) e delle tradizioni fiorentine in generale, segue anche atleti e squadre di Firenze (boxe e pallavolo in particolare) e si è distinto per fare beneficenza e solidarietà verso chi ha bisogno insieme alla moglie: lo scatto più bello (e a sua insaputa) arrivò da Campi Bisenzio, quando durante l'alluvione si armò di pala e secchio per togliere il fango lontano dai riflettori. Anche da Firenzeviola: auguri capitano!