BIRAGHI, Coro Fiesole momento più emozionante

Protagonista dell'ultimo match contro il Genoa con una doppietta su punizione, il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato in esclusiva al Pentasport del suo momento. Ecco un estratto di un'intervista che andrà in onda in forma integrale nel pomeriggio: "Il rigore col Cagliari e il coro della Curva? E' stato forse il momento più emozionante da quando sono a Firenze. I tifosi hanno valutato il mio gesto come qualcosa di importante ma l'ho fatto perché era giusto che mi caricassi di quella responsabilità. Non è stata per me una decisione difficile, fosse andato male quel rigore non avrei avuto problemi a ricevere delle critiche. La fascia di capitano e Commisso? Ci siamo sentiti col presidente dopo la doppietta... mi ha fatto i complimenti perché non era facile reagire mentalmente come abbiamo fatto a Napoli e col Genoa. Per ciò che riguarda la fascia, sono sempre stato a disposizione".