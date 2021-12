BIANCO, Offerte? Sì ma ho preferito restare a Firenze

Il centrocampista della Fiorentina Primavera, Alessandro Bianco, ha parlato della sua squadra in vista della gara di Supercoppa contro l’Empoli: “Siamo fiduciosi per questa finale, la sento più delle altre che ho giocato perché ci può svoltare la stagione. Abbiamo superato bene il periodo di astinenza dal gol”.

Come vede l’Empoli?

“Perdere in campionato ci ha fatto capire che sono forti, quindi non potremo sbagliare. Vogliamo rendere felice il nostro presidente che è dovuto tornare in America. Io qui mi sento un leader”.

Quale ruolo preferisce?

“Mi piace stare al centro del gioco, quindi ovunque in mezzo al campo sto bene”.

Torreira è per lei un’ispirazione?

“È un riferimento, spero continui così. La Fiorentina non mi stupisce in quelle posizioni, Italiano ha tanti giocatori forti, ma quello che più di tutti sta dimostrando il proprio talento è Bonaventura”.

Quali sono i suoi obiettivi?

“Ho fatto una bella esperienza a Moena, ora pensiamo alla finale e poi al campionato per puntare ai playoff. Spero di esordire in prima squadra il prima possibile”.

Cosa le riserva il futuro?

“Ci sono state delle offerte ma ho preferito rimanere alla Fiorentina per continuare a vincere”.