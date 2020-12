BERTI, Prandelli darà la spinta in più, la rosa va bene

Il doppio ex Gianluca Berti ha parlato a Tuttomercatoweb della sfida di questa sera: "Fiorentina e Genoa? È un momento complicato per tutte e due, chi vincerà stasera trarrà dei benefici. La Fiorentina ha una buona rosa, indipendentemente dai risultati. È tornato Prandelli, in viola in passato ha fatto bene, spero possa dare quella spinta in più alla squadra. Il Genoa ha dovuto fare i conti con il Covid e Maran non ha potuto fare il suo lavoro a causa del Covid, che ha colpito quasi tutta la squadra.Manca un attaccante ai viola? C’è Vlahovic che è un giovane che ha bisogno di fiducia. Firenze è una piazza importante, i tifosi si aspettavano di più. Dall’altra parte si, c’è Scamacca che sta facendo bene. Per chi tifo? Il cuore è viola. Ma il Genoa è stata la mia prima squadra, sono molto legato ai colori rossoblu"