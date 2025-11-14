Berisha su Pioli: "Se le cose non vanno l'allenatore paga il prezzo più caro"

L'ex portiere di Lazio e Atalanta, Etrit Berisha, ora all'Hacken in Svezia, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.it della sua nuova esperienza in Svezia, di Gasperini e delle sue impressioni sull'ormai passata Fiorentina di Pioli, suo allenatore ai tempi della Lazio, ecco le sue dichiarazioni: "Gli allenatori purtroppo pagano sempre il prezzo più caro quando le cose non vanno bene. Questo è successo adesso anche a Pioli e mi dispiace perché è una brava persona e un allenatore molto preparato.

Difficile spiegare da fuori cosa sia successo alla Fiorentina".