BERGOMI, Berna può fare come Cabrini. Ma Chiesa...

Intervistato da TMW Radio, l'ex difensore Beppe Bergomi ha parlato anche di chi si è messo a luce con la Nazionale, citando nel ragionamento due ex viola: "Bisogna scindere le due cose: di quelli che giocano con l'Estonia secondo me non vanno in tanti poi a fare gli Europei. Una vetrina, quello è ed è giusto sia così. Per quanto riguarda i titolari, faccio il nome di Bernardeschi: le due partite che ha fatto sono state buone, poi certo, può fare di più ma se gioca poco... Si vede che nell'Italia è più libero e gioca meglio. Nel club, appena sta meglio, gioca Chiesa e non Bernardeschi. Ricordo però ad esempio un Cabrini non titolarissimo della Juve che fece poi un Mondiale straordinario...".