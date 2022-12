Domenico Berardi, obiettivo di mercato della Fiorentina per diverse sessioni di mercato, ha parlato delle sue aspettative per il nuovo anno ai microfoni di Sky Sport: "Mi aspetto grandi cose, non abbiamo chiuso benissimo ma questa squadra può fare molto. Mi aspetto un 2023 migliore del 2022, con grandi soddisfazioni. Abbiamo bisogno anche dei nostri tifosi, li invito a seguirci ancora".