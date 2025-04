Berardi giura amore al Sassuolo: "Fiero di essere una bandiera. Qui è come stare in famiglia"

In casa Sassuolo continua la festa per la promozione in Serie A, arrivata nel weekend grazie al successo sulcampo del Modena e al successivo pari dello Spezia. Delle emozioni vissute negli ultimi giorni e di futuro ha parlato Domenico Berardi, bandiera dei neroverdi, a SkySport: "Lo scorso anno non è stata una bella annata né per me né per la squadra. Mi sono fatto male e siamo retrocessi, e da lì è stata tutta in salita. Ci siamo messi a lavorare duro per riportare il Sassuolo dove merita. Ora siamo in Serie A, siamo tutti contenti, ma vogliamo concludere al meglio il campionato".

Ho vissuto tanti anni qui, per me è una casa, una famiglia. Mi hanno trattato come un figlio. Dodici anni fa ero un ragazzino, ora sono cresciuto e sono diventato un uomo. Ho fatto degli errori in passato, ma sono maturato e devo tanto a questa società."

L'infortunio?

"Sono stati mesi difficili, ma ne sono uscito ancora più forte. Ho lavorato duro per riportare il Sassuolo dove merita, e oggi ce lo godiamo."

La Nazionale?

"Dentro di me l’azzurro c’è sempre stato, c’è e ci sarà. Ho passato momenti difficili, ma ora sto recuperando. Alla maglia azzurra non si può dire di no."

Io l’ultima bandiera rimasta?

"Sicuramente è gratificante e mi rende orgoglioso essere la bandiera di un club così importante. Più che un club, lo definisco una famiglia. E io, dentro una famiglia, ci sto bene."