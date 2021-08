BELOTTI, Ora è pronto a restare al Toro a scadenza

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb nel summit avvenuto fra Ivan Juric e Andrea Belotti, il capitano del Torino ha confermato al tecnico la volontà di onorare il contratto fino al 2022, come già ribadito più volte alla società. Nei giorni scorsi il presidente Urbano Cairo ha dichiarato di aver formulato un'offerta importante al giocatore, al momento però non vi sono sviluppi sotto questo aspetto. Resta comunque in piedi da parte della società l'ipotesi della cessione del centravanti per non rischiare di perderlo a zero. Tra gli interessi concreti si registrano quelli di Zenit, ipotesi che non affascina il giocatore, e della Roma. Situazione comunque in divenire anche in virtù del possibile valzer delle punte che potrebbe innescarsi dalla cessione di Lukaku al Chelsea.