BELOTTI, Lo vuole Gattuso: Napoli ha un'arma in più

Repubblica sottolinea che il Napoli, alla ricerca di un innesto per l'attacco, è in prima fila per Andrea Belotti. La punta del Torino, nel mirino anche della Fiorentina, è l'oggetto del desiderio di mister Gattuso, e gli azzurri hanno forse un'arma in più: il credito di 20 milioni esigibile in estate per l'affare Verdi nei confronti del club di Cairo. Senza considerare la possibile contropartita Petagna, apprezzato nell'ambiente granata.