BECCALOSSI, Contento per Bove in Viola: deve giocare

© foto di Federico De Luca

Durante il Festival dello Sport, organizzato come sempre da La Gazzetta dello Sport a Trento, ha preso la parola davanti ai media presenti anche Evaristo Beccalossi, ex fantasista dell'Inter. Queste le dichiarazioni riprese da TMW che citano anche Edoardo Bove della Fiorentina: "Li ho avuti tutti e due... (Pisilli e Maldini, quando era capo delegazione dell'Italia Under 19 e 20, ndr) Daniel si vedeva che aveva colpi, ma è stato bravo ad andare sempre in crescita. Anche Piso è uno di quelli.

Io ho avuto lui, Bove, Faticanti sempre scuola Roma... Magari ci mettono un anno in più ma sono contento per Piso e per Bove che è andato alla Fiorentina. Questi ragazzi meritano di giocare".