BATURINA, Ora vale più di 20 mln: è il sogno di una big

Su TMW è possibile leggere un focus relativo al fantasista della Dinamo Zagabria Martin Baturina, che può essere il prossimo grande acquisto da parte di una big. Perché il centrocampista croato, ventun anni, è stato seguito da diverso tempo dai club italiani, come Atalanta e Fiorentina. I nerazzurri avevano però bisogno di un giocatore già pronto per il calcio italiano e quindi hanno deciso di non affondare il colpo nella scorsa estate, preferendo altri profili. I viola invece ci hanno provato, ma si sono scontrati anche con una valutazione molto alta, più di 20 milioni di euro, che ha portato i viola su altri giocatori, anche loro più vicini alla nostra Serie A come Adli, Cataldi e Bove.

Come sta facendo Baturina alla Dinamo Zagabria? Bene, ovviamente, anche perché è l'ambiente ideale per crescere senza particolari pressioni. Più che discreto in campionato, ottimo in Champions League, dove ha già collezionato un gol e un assist, al netto della sonora sconfitta per 9-2 patita dal Bayern Monaco in apertura di campagna continentale. Negli scorsi mesi è stato messo nel mirino anche dal Real Madrid che, però, voleva prestarlo per un biennio prima di portarlo a casa base. A questo punto meglio rimanere alla Dinamo per un altro anno e crescere con tranquillità, prima di spiccare il volo.