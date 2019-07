BASILE, Commisso irato: la Juve lo ha bypassato

Massimo Basile, firma de Il Corriere dello Sport-Stadio e autore dell'articolo odierno su Chiesa dove sono stati svelati i retroscena sul suo mal di pancia, ha fatto il punto della situazione sul classe '97 dando anche alcuni aggiornamenti: "Questo caso è nuovo nella storia recente della Fiorentina: Chiesa ha fatto delle richieste legittime e ha subito le pressioni della Juventus. Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni, la proprietà americana per ciò che so io è tranquilla perché continua a ribadire che Chiesa resterà: ciò che semmai infastidisce la Fiorentina è il pressing della Juve sul giocatore. Commisso ha già detto qual è la sua posizione e l'insistenza dei bianconeri non è stata valutata come un atteggiamento corretto: Commisso non è stato contattato sennò avrebbe detto 'Non lo cediamo' e sarebbe finita lì. Il contatto Barone-Chiesa? Joe ha ribadito a Federico che se c'è qualcuno che vuole 'rompere' dovrà essere la famiglia Chiesa. Per la Fiorentina è un caso chiuso. Federico era deluso e imbronciato e non voleva allenarsi: è bastata una chiacchierata con Barone per convincerlo".