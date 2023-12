BARONE, Stadio? Votate per i soliti: non cambierà nulla

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Dal web arrivano dichiarazioni da parte del dg della Fiorentina Joe Barone che sono destinate a far discutere: il dirigente, che nei giorni scorsi ha organizzato un tour del Viola Park per alcuni tifosi, nel corso di un colloquio andato in scena nel bar "Maglia viola" ha arringato i presenti sul tema stadio, facendo riferimento alle prossime elezioni: "Portare la Fiorentina a Cesena o a Modena sarebbe un enorme danno alla città e al popolo viola. Da parte nostra c'era la disponibilità per fare lo stadio e per mettere sul piatto 300 milioni ma siamo stati bloccati. Noi siamo sempre a disposizione per parlare però siamo persone serie. Ora ci sono le elezioni...

Voi continuate a votare per il vostro Governatore, votate, votate. E non cambierà nulla. Io invece sono qui per cambiare le cose". Le parole sono immortalate in un video diffuso su alcune pagine social inclusa quella relativa a un nuovo stadio fiorentino.