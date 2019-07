BARONE, Lavoriamo per la seconda squadra. Stadio...

Intervenuto all'uscita dell'incontro con il Presidente della Lega Pro Ghirelli, Joe Barone ha rivelato importanti novità sul presente e futuro della Fiorentina: "Quella di oggi è stata un'esperienza abbastanza positiva per capire come funziona la Lega Pro, anche per capire le seconde squadre e per vedere il futuro della Fiorentina. Seconda squadra? Per il momento è importante sviluppare le strutture per la Fiorentina, poi c'è il concetto delle seconde squadre che è molto importante per il futuro viola. Dobbiamo valutare i nostri giocatori e in Serie C lo potremmo fare visto che è un campionato dal valore elevato. Lo stadio? Abbiamo un ottimo rapporto con il Comune e siamo interessati alle loro proposte. Siamo pronti per iniziare questo nuovo progetto che per noi è importante. La partita contro il Chivas? L'ho vista ed è stata una bellissima partita. Io vado via domani e sarò a New York per la partita contro il Benfica. Il mercato? Bisogna parlare con Daniele Pradè".