BARAK, Torna ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio

© foto di Federico De Luca 2023

Sui canali social della Fiorentina è stato pubblicato un video dell'allenamento mattutino in cui è possibile vedere il ritorno in gruppo di Antonin Barak. Il centrocampista ceco sembra aver recuperato completamente dall'infortunio che lo ha tenuto ai box nell'ultimo mese, anche se per rivederlo in campo dovremmo aspettare, eventualmente, fino alla gara di domenica contro l'Inter, dato che il giocatore non è stato inserito nella lista UEFA.