Balotelli parte per Dubai: "Al-Ittifaq bel progetto. Dall'Italia solo qualche chiamata"
FirenzeViola.it
In partenza per Dubai dove diventerà un nuovo giocatore dell'Al-Ittifaq, l'attaccantte Mario Balotelli ha parlato ai media presenti. Questo un estratto delle parole riportate da TMW: "C'è voglia. E' un bel progetto. Non vedo l'ora di arrivare là. Qualche chiamata dall'Italia è arrivata, abbiamo provato a trattare. Però il calcio penso che sia cambiato. Ci sono altri giocatori, altri giovani ed è giusto che si dia spazio anche a loro. A 35 anni sono comunque più forte degli altri (ride ndr), però è giusto che abbiano spazio anche per la Nazionale a cui auguro il meglio".
Con la Serie A è addio o arrivederci? "Serie A addio. A meno che non ci sia un matto che mi prenda che vuole vincere un campionato allora lì cambia tutto".
