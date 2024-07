BALDANZI, L'entoruage: "Molti club erano su di lui"

FirenzeViola.it

Niccolò Delli Navelli, agente che collabora con Giuseppe Riso, capo della GRSports, che cura gli interessi di Tommaso Baldanzi, nell'intervista rilasciata a TMW ha parlato anche di Daniele De Rossi e del rapporto che ha con lui il classe 2003: "È ottimo. Tommaso sente la massima fiducia e questa è la cosa più importante per ogni calciatore. Il fatto che lui l’abbia voluto è un grande segnale anche per il futuro. Ci tengo a dire però che la società l’ha sempre seguito e apprezzato; ha fatto un investimento importante, l’hanno voluto fortemente a gennaio anche per anticipare quella che poteva essere la concorrenza in questo mercato estivo. È un patrimonio della società".

C'erano altri club su di lui? Perché ha scelto proprio la Roma?

"Molti club avevano già messo gli occhi su di lui, anche prima del suo esordio in Serie A. Il primo anno in Primavera è stato straordinario: ha segnato 16 gol contribuendo pesantemente a vincere uno scudetto storico. Successivamente, è riuscito ad affermarsi in Serie A, dimostrando tutte le sue qualità, non solo tecniche, ma anche di personalità e mentalità. La scelta Roma è stata facile e vantaggiosa per tutte le parti coinvolte. L'Empoli ha concluso un'operazione importantissima e la Roma ha anticipato le concorrenti assicurandosi un talento italiano promettente".