BADELJ, Contenti che Retegui sia a Moena. Con Gila...

Intervistato a Moena da TMW, il centrocampista del Genoa ed ex viola Milan Badelj ha parlato del suo stato di forma e non solo. Ecco un estratto delle sue parole: "Ho avuto un po’ di febbre, ho saltato un giorno, due perché ho saltato il Venezia ma mi sono ripreso".

Retegui è tornato: ti ha chiesto il permesso?

"No ma anche se me l’avesse chiesto glielo avrei dato. Siamo contenti che sia rientrato perché fa la differenza. La prima partita ufficiale è il 10 agosto, meno male che è ritornato".

Il primo impegno ufficiale sarà la Coppa Italia: può diventare un obiettivo?

"Oggi come oggi non abbiamo pensato di andare a vincere la Coppa Italia. Ma non abbiamo nemmeno pensato all’Inter. Se mi chiede in generale della coppa ti direi sì, c’è la finale all’Olimpico e tutti vorrebbero arrivare lì".

Che allenatore è Gilardino? Tu parli molto in campo...

"Se parlo di più corro di meno (ride, ndr). Ogni squadra questo tipo di gerarchia esiste. L’allenatore è responsabile, poi ci sono due tre giocatori che hanno più esperienza hanno la responsabilità in campo che le cose vadano bene. Gila l’ho avuto anche come compagno di squadra e per me è stato un onore giocare insieme ad un campione del mondo. Ora avendolo come allenatore aiuta tanto perché mi capisce, fa crescere la mia fiducia e mi permette di giocare più libero. Uno spessore umano veramente di ispirazione i più giovani se ne accorgeranno più tardi ma tutti siamo consapevoli che siamo fortunati ad averlo".