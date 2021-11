AVV. CANTAMESSA, Conosciuto Barone: è sul pezzo

Leandro Cantamessa, storico avvocato del Milan e grande tifoso rossonero, ha così parlato di temi inerenti alla partita di sabato e non solo, partendo dal Diavolo: "Me l'aspettavo lì perché gioca bene. Non ogni partita, ma ha avuto il controllo. La Fiorentina mi preoccupa moltissimo, mi ricordo un 5-2 di tipo mille anni fa e anche un 1-2 in casa che ci è costato l'ultimo Scudetto che avremmo potuto vincere. Ho conosciuto Joe Barone, è una persona sul pezzo che quando interviene non fa perdere tempo. O conosceva tutto del calcio italiano o si è calato in maniera fulminea. Gli americani non sono stupidi, se investono è perché hanno qualcosa in testa".

Il Milan può prendere Vlahovic?

"No, sono quegli accostamenti fatali via stampa. Quando uno è nettamente superiore alla media, specie un attaccante, viene per forza associato a destra e sinistra: ci sono tre-quattro squadre che potrebbero prenderlo ma per il Milan è un'ipotesi giornalistica. Abbiamo Ibrahimovic, che è un po' datato è qualcosa che va oltre il calcio...".

Un giudizio su Pioli.

"Sono un fan della cortesia e del garbo e lui non è mai fuori dalle righe, non è un urlatore e non si dimena. Ha stile, per me questo è decisivo".