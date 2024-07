FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È la Turchia la Nazionale a staccare l'ultimo pass per gli ottavi di finale di Euro2024. Sul prato della Red Bull Arena di Lipsia la squadra allenata da Vincenzo Montella supera, non senza fatica, l'Austria di Ralf Rangnick con un 2-1 firmato dalla doppietta di un bomber che non ti aspetti: Merih Demiral.