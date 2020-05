AUSILIO, Nainggolan? Parleremo del futuro col tecnico

Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato a Sky Sport della situazione di Radja Nainggolan, obiettivo tra le altre della Fiorentina: "Le cose cambiano per tutti, è molto semplice: il Cagliari non ha un'opzione e quindi il giocatore tornerà da noi. Successivamente parleremo con l'allenatore e valuteremo la situazione. Nainggolan ha ancora due anni di contratto con l'Inter, oggi è presto, affronteremo l'argomento al momento opportuno. I prestiti? Partiamo dal presupposto che vogliamo andare avanti fino al termine del campionato con tutti i ragazzi. Quelli in scadenza sono più semplici. Posso ufficializzare l'esercizio dell'opzione per Young, poi parleremo con gli altri, anche con la Fiorentina per Biraghi".