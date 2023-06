ATLETICO MADRID, Ceduto Kondogbia al Marsiglia

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone

Geoffrey Kondogbia ha annunciato il suo addio all'Atletico Madrid. Il centrocampista francese, che si trasferirà al Marsiglia, ha lasciato un messaggio per i tifosi colchoneros: "Grazie a Dio per avermi fatto indossare questa maglia e aver potuto scoprire cos'è l'Atlético de Madrid. Per 3 anni ho potuto apprendere i suoi valori unici e capire perché è una famiglia così speciale.

Grazie a tutti i miei colleghi, allo staff tecnico, ai dirigenti e, ovviamente, ai tifosi per queste tre stagioni che ormai fanno parte della mia storia. Vi auguro il meglio per il futuro". Accordo fino al 2027 per il centrocampista e soldi che arrivano ai colchoneros, tra i più interessati ad Amrabat.