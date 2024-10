ATALANTA, Solo 0-0 con il Celtic: sale a 5 punti in Champions

Finisce con un pareggio la terza partita in Champions League dell'Atalanta che in casa contro il Celtic non riesce ad andare oltre lo 0-0 nonostante crei diverse occasioni pericolose soprattutto a fine primo tempo. La squadra di Gasperini nella partita delle 18:45 raccoglie un solo punto ma sale comunque a 5 punti dopo il pari con l'Arsenal, la vittoria con lo Shaktar e lo 0-0 con il Celtic. Sull'altro campo altro pareggio tra Brest e Bayer Leverkusen che fanno 1-1 e non raggiungono l'Aston Villa, unico club a punteggio pieno finora in questa nuova edizione del torneo continentale.