ASTORI, Alla madre riconoscimento Costruiamo Gentilezza

Nel ricordo di Davide Astori, che domani avrebbe compiuto 36 anni, e con le iniziative sociali legate al suo nome, ad Anna Astori, verrà consegnata la maglia di Ambasciatrice di "Costruiamo Gentilezza nello sport", riconoscimento promosso da Ussi Toscana e Costruiamo Gentilezza.

"Anna Astori testimonia ogni giorno attraverso i progetti e le iniziative che porta avanti con la famiglia il valore e i valori di Davide Astori- dichiarano Gaia Simonetti, delegata Ussi Toscana per i progetti sociali e sport e Luca Nardi, che coordina il progetto nazionale "Costruiamo Gentilezza"- e il riconoscimento "Costruiamo Gentilezza nello sport" è anche un modo per ringraziarla e per ricordare Davide Astori, in modo più forte, il 7 gennaio, nel giorno del compleanno". Il premio è stato consegnato, in passato, anche a Guglielmo Vicario e a Federica Cappelletti.