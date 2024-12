ASS. PERINI, ACF al Franchi l'anno prossimo è la priorità

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Letizia Perini, assessora allo sport di Firenze, durante l'odierno Consiglio Comunale ha affrontato il tema dello stadio. Queste le sue parole:

"Per quanto riguarda il cronoprogramma dello stadio Franchi, gli uffici stanno tuttora lavorando. Le date, come sempre e come sapete, sono di pubblico dominio. È noto che vi sia un’interlocuzione tra i nostri uffici e la società viola, con la volontà di giocare anche la prossima stagione al Franchi. Stiamo tuttora lavorando affinché ciò avvenga."