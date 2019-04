ASAMOAH, Ancora voci sull'interesse viola

Circolati tra ieri e oggi i rumours relativi a un ritorno della Fiorentina sulle tracce di Kwadwo Asamoah (23): tra i principali pezzi pregiati di casa Udinese, il versatile ed esplosivo centrocampista ghanese continua a essere ritenuto dalla dirigenza viola elemento validissimo in vista della rifondazione del reparto mediano, che dovrà quanto meno sopperire alla sicura perdita di Riccardo Montolivo. In Italia dal 2008, Asamoah continua a essere seguito, oltre che in Premier League, anche dal Milan, e, qualora i rossoneri imprimessero un'accelerata in direzione del suo ingaggio, per i gigliati sarebbe difficile offrire al giocatore una prospettiva più allettante. Da non escludere, in ogni caso, una permanenza dell'atleta africano in Friuli (valido fino al giugno 2015 il suo attuale contratto); intorno ai 13 milioni di euro la valutazione del suo cartellino.