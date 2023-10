ARTHUR, La nostra ambizione è la Champions

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, STIRAMENTO PER CHRISTENSEN. SU NZOLA... Non ha preso parte all'incontro di questa sera Oliver Christensen per via di un infortunio durante il riscaldamento iniziale. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il portiere danese ha subìto uno stiramento al quadricipite femorale che lo... Non ha preso parte all'incontro di questa sera Oliver Christensen per via di un infortunio durante il riscaldamento iniziale. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il portiere danese ha subìto uno stiramento al quadricipite femorale che lo... NOTIZIE DI FV UNA SOSTA PER RECUPERARE PRIMA DEL NUOVO TOUR DE FORCE Mancano nove giorni alla partita tra Fiorentina ed Empoli che chiuderà la nona giornata di campionato. La Viola dopo una pausa più che meritata per l'ottimo inizio di stagione, dovrà confermarsi all'Artemio Franchi nel derby toscano, per... Mancano nove giorni alla partita tra Fiorentina ed Empoli che chiuderà la nona giornata di campionato. La Viola dopo una pausa più che meritata per l'ottimo inizio di stagione, dovrà confermarsi all'Artemio Franchi nel derby toscano, per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 14 ottobre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi