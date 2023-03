ARGENTINA, Vince 2-0 col Panama. Nico non convocato

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Alla prima uscita da campione del mondo, l'Argentina è riuscita a sconfiggere 2-0 Panama in amichevole e per Lionel Messi è arrivato il gol numero 800 in carriera, il 99esimo con la camiseta albiceleste. Di Thiago Almada, invece, l'altro gol che festeggia così debutto in nazionale con un gol. Martedì sera la seconda amichevole contro Curaçao. Per quanto concerne il viola Nico Gonzalez, invece, non è stato nemmeno convocato per la sfida.