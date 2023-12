ARGENTINA U23, Raduno Preolimpico: out i viola

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il CT dell'Argentina under 23, Javier Mascherano, ha annunciato la lista di giocatori che prenderanno parte ad un raduno che precederà il Torneo Preolimpico, in programma dal 20 gennaio in Venezuela. Come già era stato precedentemente annunciato dall'ex Liverpool e Barcellona, non è stato convocato l'attaccante Lucas Beltran, ormai in pianta stabile con la prima squadra di Scaloni. Assente anche l'altro giovane argentino Gino Infantino. Tra i convocati presente invece Pedro de La Vega, esterno del Lanus accostato più volte alla Fiorentina.