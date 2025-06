Doppio colpo del Torino: bloccati Ismajli e Anjorin. Per l'inglese niente viola

Doppio colpo in entrata da parte del Torino di Marco Baroni. Come riportato da Sky, sono stati bloccati due calciatori che hanno trascorso l’ultima stagione all’Empoli: Ardian Ismajli per la difesa (a parametro zero) e Tino Anjorin per il centrocampo. Per il centrocampista inglese classe 2001 - obiettivo di mercato anche della Fiorentina - oggi è stato trovato l’accordo con e l’Empoli sulle cifre del trasferimento. Per il Toro sono i sostituti di Saúl Coco e Samuele Ricci. Ismajli potrebbe andare in porto anche se Coco non lascerà l’Italia.