Distefano idea del Bari per l'attacco. E in porta è sempre più vicino Cerofolini

Il mercato del Bari resta vivace, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti e i giovani "under", con l’obiettivo di mettere a disposizione del nuovo allenatore Fabio Caserta i giocatori più adatti al suo sistema di gioco. In porta, il club biancorosso è vicino a trovare l’accordo con il Frosinone per Michele Cerofolini. Per quanto riguarda la trequarti, invece, proseguono i contatti con la Fiorentina per Filippo Distefano, classe 2003, capace di giocare sia da trequartista centrale che sull’esterno sinistro.

Il giovane talento è reduce da una stagione con il Frosinone, in cui ha collezionato 13 presenze e realizzato 2 gol.