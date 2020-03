L'intermediario di mercato Stefano Antonelli si è così espresso sull'ipotesi Florenzi in viola: "Non la vedo fattibile, perché la Fiorentina per la fascia destra ha già investito su Lirola: scartarlo sarebbe come abortire. Poi è anche vero che Florenzi può giocare anche come mezzala, ma ormai non ricopre più quel ruolo da anni".