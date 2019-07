ANTOGNONI, Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi

Giancarlo Antognoni parla della nuova stagione che sta per iniziare, la quarta per lui (considerando che è tornato in società a gennaio 2017). E proprio di questi anni e del futuro scrive in un post sui social: "Voglio ripartire da qui, da questa meravigliosa coreografia che mi ha dedicato la curva Fiesole al mio rientro in Fiorentina dopo 14 anni. Sono passati quasi tre anni, non con poche difficoltà, il mio primo pensiero va al nostro indimenticabile Davide sempre con noi nei nostri❤️. Abbiamo una nuova proprietà, un nuovo presidente e tutti insieme speriamo di fare bene e soprattutto di rendere orgogliosi voi tifosi che siete l’anima di questa squadra.. Buon inizio a questa nuova stagione che parte".