ANCORA CALLEJON, Ribery si merita la 7. Con il 77...

José Maria Callejon, nel giorno della sua presentazione come nuovo calciatore della Fiorentina, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport a margine della conferenza stampa:

Perché ha scelto Firenze?

"E' vero che sul mercato avevo tante offerte ma mi piaceva la squadra viola e mi piace molto la città. Poi il direttore e il mister hanno spinto molto per portarmi in viola. Rimanere in Italia era importante per me e per la mia famiglia".

C'è un dibattito sul suo ruolo, si sente di giocare anche nel 3-5-2?

"Non ho mai giocato con questo modulo ma farò ciò che mi chiede il mister. Lavorerò per fare il meglio possibile, potrò fare anche il quinto. Lavorando e stando bene, le cose verranno di conseguenza".

Quali sono i suoi obiettivi e quelli della squadra?

"Ho tanta voglia di cominciare. Le sensazioni sono molto buone. Ci sono tanti giovani con talento e mischiarli con l'esperienza è importante. La società deve crescere ma abbiamo voglia di far bene. Speriamo che sia un anno importante per noi".

Quanto è stato difficile lasciare il Napoli?

"Molto difficile. E' stata una decisione complicata. Sono stati sette anni meravigliosi, amerò Napoli per sempre. La gente, la città, i tifosi e la società... Ringrazio tutti perché mi hanno fatto sentire a casa. Ho pensato che però la mia tappa là fosse finita e ora sono pronto a fare il meglio per la Fiorentina"

Ribery come Insigne?

"Speriamo che succeda lo stesso. Con Lorenzo sono stati anni meravigliosi. Ci siamo trovati molto bene con lui e speriamo di farcela con Franck".

Ha provato a chiedere la maglia numero 7 a Ribery?

"Con gli anni che ha fatto al Bayern lui se lo merita quel numero. Ma anche il 77 mi piace".