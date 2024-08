AMRABAT, Contatti tra gli agenti e l'Atletico: il punto

FirenzeViola.it

Secondo quanto riferito dal portale specializzato francese FootMercato, Sofyan Amrabat negli ultimi giorni, tramite i propri agenti, sarebbe stato proposto all'Atletico Madrid, alla ricerca di un centrocampista difensivo per la stagione che sta per prendere il via.

Diego Simeone, allenatore dei Colchoneros, l'anno passato non ha nascosto la propria stima per il marocchino che poi è finito in prestito al Manchester United e potrebbe chiedere al proprio club di trattare con la Fiorentina l'acquisto del giocatore. Al momento - si legge nell'articolo del sito transalpino - l'Atletico Madrid non avrebbe chiuso la porta ad Amrabat dopo gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore.