AMORUSO, Lazio vulnerabile, DV9 approfitti. Nico...

L'ex viola Lorenzo Amoruso ha commentato la situazione della Fiorentina: "Dopo lo scivolone col Venezia c'è stata la reazione della scorsa partita. Italiano è tornato sui suoi passi facendo giocare chi garantisce quantità e qualità perché il suo gioco è dispendioso. Chi al posto di Gonzalez per aiutare Vlahovic? Nico lo sostituisci male perché è nato per quel ruolo, Sottil ha tutti i mezzi per farlo ma non ancora, Saponara non ha quel passo per puntare l'uomo ma può sopperire in altro modo ma Gonzalez non si sostituisce. Vlahovic deve fare reparto da solo, lo ha fatto anche la scorsa stagione quando la Fiorentina non era unita. Il suo nemico ora sono se stesso e il vedere fantasmi da tutte le parti, la paura dei fischi che non gli hanno fatto tirare il rigore ma l'abbraccio di Italiano e dei tifosi gli può aver dato fiducia. Deve andare in campo e fare quello che sa fare per non dare alibi ai tifosi. Poi devono anche aiutarlo i compagni. La lazio però ora è vulnerabile, ha perso gare sulla carta abbordabile perciò Vlahovic deve provarci, deve sfruttare le debolezze degli avversari, deve maturare con le partite e lui ha le caratteristiche per migliorare in questo"

La società gli ha tirato la croce addosso? "Era stanca della situazione e voleva chiudere tutto a gennaio. Ma l'opinione del tecnico non è cambiata su Vlahovic e lui deve continuare a far bene per se stesso e per la Fiorentina, le sue priorità devono essere le stesse di prima. Magari gli può aver creato problemi solo la prima partita. Capisco la società che fa fastica a trovare uno così da altri parti, devi avere la certezza di prendere un attaccante che vada bene come caratteristiche per l'allenatore, che si inserisca bene perché per gli stranieri lo scotto iniziale lo paghi. Non abbiamo attaccanti perciò non possiamo sbagliare a prenderlo ora. Vlahovic è già tanta roba a 21 anni, lo dimostra il gol che ha fatto, c'è una base tecnica non indifferente".