ALLEGRI, Campionato è una crociera. Guardiamo dietro

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di campionato contro il Monza partendo dalla situazione in classifica: "Non è guardare l'Inter, ma la quinta. Non ci dobbiamo far rincorrere ma scappare, non possiamo farlo in una partita. Il campionato è una crociera, non una gara di velocità. Bisogna essere bravi a tenere mentalmente. Essere a - 2 dall'Inter è motivo d'orgoglio, ma guardiamo dietro, nel calcio le cose cambiano velocemente. Il migliorare, non il mantenere, è una cosa molto importante e va fatta tutti i giorni".

Futuro?

"Si parla sempre di futuro in questo periodo. Ho un contratto con la Juventus fino al 2025, stiamo lavorando assieme per il futuro del club. Vado molto d'accordo con i nuovi dirigenti, c'è una buona armonia per far sì che la Juventus abbia un futuro importante. Nella Juventus passano gli uomini ma il dna resta, bisogna stare zitti e lavorare avendo il profilo basso. Vado molto d'accordo con questa dirigenza".