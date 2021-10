ALL. PISA, Lucca sta vivendo i rumors con normalità

Il tecnico del Pisa, Luca D’angelo, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Pordenone, soffermandosi anche sulle voci di mercato che stanno coinvolgendo il suo attaccante Lorenzo Lucca (accostato anche alla Fiorentina): “Vive queste voci con normalità, non vedo grossi problemi da quel punto di vista. E per me sarebbe facile farlo giocare sempre, ma dopo la Nazionale ho preferito non rischiarlo, gioca solo chi è al 100%, salvo che uno non sia Maradona o Ronaldo dell'Inter: Lorenzo aveva sulle spalle un solo allenamento e 2 gare in 4 giorni, sarebbe stato inutile".