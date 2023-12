ALL. GENK, Spero che Fer-Fio si giocherà per vincere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'allenatore del Genk Wouter Vrancken ha parlato alla vigilia della gara di domani contro il Cukaricki, con un occhio a Ferencvaros-Fiorentina: "Il nostro compito è quello di vincere, non ha senso pensare all'altra partita. Dobbiamo concentrare tutte le nostre energie sulla nostra gara. Spero che Ferencvaros-Fiorentina si giocherà per vincere, non credo che lo renderanno un non-match".