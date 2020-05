AGUDELO, Che esempio Ribery. In Italia è stata dura

Parlando a Canal RCN, il centrocampista colombiano della Fiorentina Kevin Agudelo si è soffermato sulla sua esperienza in Italia e sulla sua nuova avventura alla Fiorentina. Ecco le parole più significative dell'ex Genoa: "Io in Nazionale? Non ho avuto contatti con lo staff tecnico della Colombia. Devo ancora imparare molto prima di poter compiere questo passo. Più tardi potrò avere quell'esperienza tale da essere convocato nella Selezione maggiore. Quando sono arrivato in Italia è stato difficile. Il modo di allenarsi, la tattica... non ero certo abituato a questo tipo di lavoro. Nella Fiorentina ci sono giocatori del calibro di Franck Ribery e voglio solo imparare da campioni come lui. La mia quarantena? Lavoro a casa, mi alleno e seguo le raccomandazioni del club. Lo staff tecnico della Fiorentina mi dà esercizi per potermi tenere in forma direttamente nella mia abitazione. Alcune volte il pomeriggio diventa lunghissimo da passare, quasi... eterno”.