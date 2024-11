AG. MAN, Parma non ascolterà offerte finché non si salva

FirenzeViola.it

Ioan Becali, agente dell'attaccante del Parma Dennis Man, ha commentato al sito Fanatik.ro le notizie che circolavano circa l'interesse del Bayern Monaco per il suo assistito: "Stiamo dando seguito davvero a siti come questo? Non voglio parlarne. Innanzitutto il Parma si gioca la sua permanenza in Serie A e ha dato dei nuovi contratti sia a Mihaila che a Man. Come posso parlare di una cosa del genere quando non so se il Parma resterà in Serie A? Il Parma non accetterà nessuna offerta, finché non sarà salvo al 100%.

Poi se il Parma funziona probabilmente contribuiscono anche i giocatori, no? Arriveranno le offerte al club. Probabilmente se si salvano, qualcuna la raccoglierò anch'io. Poi potremo parlare di alcune proposte future".