AG. KLOPP, Ribadisce: "Per un anno Jurgen non allenerà"

NOTIZIE DI FV PRIMAVERA, ROMA-FIORE 1-1: FINITA! È LA SESTA FINALE! 96' - Finisce qui la partita! La Fiorentina pareggia 1-1 a Roma e in virtù del 3-1 dell'andata vola in finale di Coppa Italia per la sesta volta di fila! 95' - Fallo di Mannini in area viola su Romani: punizione per la Fiorentina! 93' - Ancora... 96' - Finisce qui la partita! La Fiorentina pareggia 1-1 a Roma e in virtù del 3-1 dell'andata vola in finale di Coppa Italia per la sesta volta di fila! 95' - Fallo di Mannini in area viola su Romani: punizione per la Fiorentina! 93' - Ancora... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 febbraio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi