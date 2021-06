AG. COLASANTO, Ecco come convincere Gonzalez

L’agente FIFA Filippo Colasanto, esperto conoscitore del calcio sudamericano, ha fatto il punto sugli obiettivi di mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Nico Gonzalez ha fatto subito parlare di sé, molti lo paragonano a Lautaro ma per me è un paragone sbagliato. Può giocare come seconda punta: il campionato tedesco non è molto allenante ma si è disimpegnato molto bene. Se arrivasse sarebbe un colpo molto importante, penso che lo Stoccarda non deciderà di cederlo troppo facilmente. Può giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Ora si è messo in mezzo il Tottenham e l’Everton e se parte una piccola asta la Fiorentina non riuscirebbe a tenere il passo. La Fiorentina deve mettere di mezzo la qualità della vita di Firenze per convincere il giocatore. L’arrivo di Burdisso può aiutare”.