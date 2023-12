AG. ARTHUR, Felice in viola, ma c'è un problema ingaggio

FirenzeViola.it

Arthur Melo ha convinto tutti da quando è arrivato a Firenze ma il suo futuro rimane ancora da decifrare, essendo in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus e con un ingaggio elevato. Ne ha parlato ieri, ai microfoni di Sky Sport, l'agente del brasiliano Federico Pastorello:

Arthur può restare alla Fiorentina, con un riscatto già a gennaio?

"A gennaio non credo, anticipare una cosa così non credo sia la strada, perché la Fiorentina ha il diritto di farlo a fine stagione quando magari avrà in mano dei traguardi importanti. Non scordiamoci che è in lotta per la Champions, se così dovesse essere magari la situazione può cambiare, perché a quel punto il potere di spesa sarà superiore. Lui è felicissimo alla Fiorentina, ha trovato un ambiente consono e un allenatore adatto alle sue idee di calcio. Sta facendo rivedere il suo valore, è felice alla Fiorentina e per questo non escludiamo niente, anche se c'è una problematica legata all'alto stipendio del giocatore. La disponibilità del ragazzo sarà comunque totale per provare a discutere di questa storia a fine stagione".