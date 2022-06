AG. ALVAREZ, Conferma: "Agustin andrà al Sassuolo"

Ormai è praticamente ufficiale: Agustin Alvarez andrà al Sassuolo. Lo conferma direttamente l'agente dell'attaccante uruguaiano, intervistato da 100% Deporte: "Nelle prossime ore firmeremo la documentazione e il contratto con il Sassuolo, l'idea è quella di andare in Italia nel fine settimana. Ci sono stati dei contatti con il River Plate, ma con il Sassuolo eravamo molto avanti ed abbiamo deciso di andare in Europa". Il giocatore, molto vicino alla Fiorentina a gennaio, arriverà dunque in Italia, ma non alla squadra viola.