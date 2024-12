ADLI, Juve? Mai sentito in pericolo. Noi con personalità

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo dato tutto, in alcune situazioni potevamo fare meglio. Abbiamo avuto nel complesso più circostanze favorevoli per far gol rispetto a loro. Ma è comunque un pareggio meritato". Yacine Adli, centrocampista della Fiorentina, dopo il pari con la Juventus ha commentato la gara così ai canali ufficiali del club.

Prosegue: "Non mi sono mai sentito in pericolo, cioè di poter perdere. Thuram è un top player, è stato bravo, ma noi abbiamo giocato con personalità. È andata così, meritiamo questo punto e dobbiamo proseguire così. Lo spirito del gruppo è fantastico, dobbiamo proseguire così e fare un grande 2025".

Ci commenta il suo assist a Kean?

"Sono felice prima di tutto del lavoro della squadra. Siamo tutti dello stesso pensiero, dobbiamo dare tutto in campo. Quando arrivano giocate così è sempre bello, ma l'importante è aiutare la squadra. Poi a me piace fare questi assist, voglio essere decisivo".

Oggi vi ha seguito di nuovo, da vicino, anche Bove.

"Quando vivi ogni giorno con delle persone, poi ti attacchi a loro. Quando faccio qualcosa lo faccio al 100%, vivo per aiutare questo gruppo. Quando posso fare qualcosa lo faccio sempre volentieri, cerco sempre di essere al meglio. Voglio crescere e migliorare, imparo tanto da tutti".

Come si ferma il Napoli?

"Ci pensa Palladino. È forte a leggere gli avversari, ha la mia fiducia, lo seguo al 100%. Sarà una gara difficile, il Napoli è preparato per questo campionato, sarà una gara tosta che verrà incendiata anche dai nostri tifosi. Siamo sicuri che al Franchi metteranno il fuoco come sempre".